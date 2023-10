Britney Spears : Elle partage à nouveau une nouvelle photo d’elle complètement nue

Britney Spears : Aussi bien dans ses mémoires explosives “La Femme en moi” que sur les réseaux sociaux. La chanteuse vient de partager une nouvelle photo d’elle dans le plus simple appareil.

Ce n’est plus un secret. Britney Spears aime offrir à ses 42 millions de followers des photos et des vidéos audacieuses. Même la couverture de ses mémoires récemment dévoilées, “La Femme en moi”, aux éditions JCLattès (“The Woman in Me” aux éditions Simon & Schuster aux États-Unis), affiche une photo topless de l’interprète de “Toxic”. Et voilà qu’elle fait mieux en publiant une nouvelle photo d’elle dénudée pour célébrer cette sortie.

Après seulement trois jours, le livre est déjà un succès. Selon TMZ, plus de 400.000 exemplaires se sont déjà écoulés. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter et qui devrait bientôt atteindre le million. “Il est temps de faire entendre ma voix. Finies les théories, finis les mensonges. Mon passé, mon présent et mon avenir m’appartiennent”, a déclaré Britney en parlant de sa biographie.

Dans ses mémoires, elle ne recule devant aucun sujet ou tabou. Elle évoque notamment les problèmes d’alcool de son père Jamie Spiers, révèle la raison de son crâne rasé et parle d’une grossesse secrète.

Sacrée Bri, elle ne se donne désormais aucune limite.