Etat de santé de Sonko : l’Etat devant un dilemme cornélien

L’état de santé d’Ousmane Sonko serait très préoccupant si l’on se fie au document confidentiel qui aurait fuité et qui a provoqué l’ire du procureur de la République qui s’est autosaisi pour identifier la taupe qui a publié la lettre.

On apprend par ailleurs que « Le procureur de la République a ordonné immédiatement l’ouverture d’une enquête pour identifier les auteurs de cette publication et toutes personnes impliquées, aux fins d’engager des poursuites judiciaires à leur encontre. »

Ensuite, « Outre la violation des droits du détenu, ces faits d’une particulière gravité constituent toute une panoplie d’infractions relatives à la diffusion de données à caractère personnel. »

En tout cas si l’Etat semble frileux face au cas Sonko c’est qu’un leader de l’opposition et pas le moindre puisqu’il s’agit du responsable du Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur), le bien nommé Serigne Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy, chef religieux de son état, qui a déclaré à la face du monde que Sonko faisant semblant d’être dans le coma pour ne pas recevoir les délégations de Yewi Askaan wi qui lui rendaient visite et pour se faire libérer le plus rapidement possible. Par conséquent, l’Etat peut bien penser que la comédie continue d’où son intransigeance au départ. Comment, en effet prendre au sérieux quelqu’un qui vous a déjà menti?

Mais face à la nouvelle donne c’est-à-dire la diffusion du document confidentiel sur la santé de Sonko l’Etat doit et va nécessairement revoir sa copie en ce qui concerne cette patate chaude que constitue le dossier Ousmane Sonko car il ne peut pas le laisser “entre vie et mort” pour parler comme l’un de ses avocats Me Juan Branco.

Car autant l’Etat a le droit d’être intransigeant autant il doit prendre en compte les droits du « détenu » Sonko, homme politique de premier rang même si son choix de faire la grève de la faim est plus que discutable à tout point de vue.

Devant ce choix cornélien on attend de voir la décision de l’Etat du Sénégal mais une chose est sûre sa place n’est ni en prison ni chez lui mais bien à l’hôpital afin qu’il puisse bénéficier d’une meilleure prise en charge mais pour cela il faudrait qu’il arrête cette inutile grève de la faim.

Qu’il le sache ou non il ne lui sera fait aucun cadeau car n’est-il pas le concepteur du « gatsa gatsa ? » du « thioki fin ? » du « mortal Kombat ? ». Moralité : il ne faut jamais jouer avec le feu car on finit par s’y brûler.

Dur, dur la vie d’un homme politique!

Papis Sambou