Kim Kardashian méconnaissable dans une nouvelle série de photos (images)

Nouveau look pour Kim Kardashian. Après la longue chevelure blonde, brune ou encore le carré, la star apparaît aujourd’hui avec les cheveux (très) courts dans une nouvelle séance photo pour le magazine CR Fashion Book.

Kim Kardashian comme vous ne l’avez jamais vue. Kim a partagé les clichés du dernier numéro Muses du magazine de mode CR Fashion Book, dont elle fait la couverture. Pour cette séance photo, la fondatrice de SKIMS a troqué ses extensions habituelles et son maquillage travaillé contre une coupe à la brosse et des sourcils ultrafins directement venus des années 90. Côté look, elle a opté pour un débardeur blanc couvert de terre et des lunettes œil de chat noires.

Ses cheveux sont laissés totalement au naturel, sans une once de gel.

Sur d’autres clichés de la même série, Kim pose dans un gilet oversize, cigarette à la main, ou encore dans un ensemble de lingerie entièrement transparent.

Les photos sont de Nadia Lee Cohen, une photographe britannique qui monte à Hollywood. Fascinée par l’ambiance caractéristique de Los Angeles, l’artiste s’en inspire pour ses clichés souvent marqués par une ambiance sombre et glamour. C’est à elle qu’on doit notamment les visuels du dernier album “Renaissance” de Beyoncé ou encore les photos de Lana Del Rey en robe de mariée devant un motel.

Kim Kardashian était également déjà passée devant son objectif pour la couverture du magazine Interview, sur laquelle elle était apparue sourcils décolorés et fesses à l’air.

Cependant, ces nouvelles photos ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Sur le profil de la photographe, les internautes partagent leur admiration pour son travail et la prise de risque de Kim Kardashian. “Je n’aurais jamais imaginé la voir comme ça”, “c’est son meilleur shooting, de loin”, peut-on lire dans les commentaires. “Je n’ai qu’une chose à dire à propos de Kim: elle comprend ce que ça signifie d’être la toile vierge d’un artiste et elle se laisse transformer, complètement et sans limites.”

Par contre c’est un autre son de cloche sur le compte de Kim, l’ambiance est tout autre. Certains révèlent ainsi une ressemblance entre le nouveau look de Kim et celui de Bianca Censori, la nouvelle femme de son ex, Kanye West. “Elle ressemble à Bianca, c’est vraiment bizarre”, “la personne qui t’a habillée comme ça te déteste”.

Et vous croyez-vous que Kim ressemble à l’actuelle compagne de son ex sur ces cliches ?