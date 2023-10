Kris Jenner, mère de Kim Kardashian : “la plus grosse erreur de sa vie”

À 67 ans, Kris Jenner est fière de l’empire qu’elle a créé avec ses cinq filles. Mais la mère de Kim Kardashian a quelques regrets concernant sa vie privée, et plus particulièrement son mariage avec l’avocat Robert Kardashian Sr, décédé en 2003 d’un cancer. Dans un épisode de la téléréalité “The Kardashians”, la femme d’affaires revient sur “la plus grosse erreur de sa vie”: avoir trompé son ex-mari en 1989.

Alors qu’elle était mariée au célèbre avocat Robert Kardashian Sr, Kris Jenner a eu une liaison avec le footballeur Todd Waterman. Dans “The Kardashians”, la femme d’affaires américaine revient pour la première fois sur cet adultère. Lors d’une conversation avec sa fille Khloé, elle explique avoir fauté en raison de l’état d’esprit dans lequel elle se trouvait durant sa vingtaine. Elle se confie : “J’étais jeune et stupide. Je n’avais pas conscience des conséquences de mes actes à l’époque”.

“Encore aujourd’hui, je ne sais pas pourquoi j’ai trompé Robert”, admet-elle. “Il était un mari merveilleux et un père fantastique. Je pense que je me suis retrouvée dans une situation où je pensais que l’herbe serait plus verte ailleurs. Je le regrette beaucoup. C’est la plus grosse erreur de ma vie.”

Rappelons que Robert Kardashian Sr est devenu célèbre pour avoir défendu son ami O.J. Simpson, accusé du meurtre de sa femme, lors de son procès historique en 1994. Kris et Robert ont été mariés pendant 12 ans. Ils ont eu quatre enfants ensemble : Kourtney (44 ans), Kim (43 ans), Khloé (39 ans) et Rob (36 ans). En 1991, ils ont décidé de mettre fin à leur mariage. Avant que Robert ne décède d’un cancer de l’œsophage douze ans plus tard.