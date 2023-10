Le Pentagone annonce avoir frappé deux installations des Gardiens de la révolution iranienne en Syrie

Les États-Unis ont mené des frappes jeudi contre deux installations utilisées par les Gardiens de la révolution iraniens et des “groupes affiliés” dans l’est de la Syrie, a annoncé Lloyd Austin, le ministre américain de la Défense.

Le Pentagone a annoncé ces deux opérations après que le président Joe Biden a adressé un message au dirigeant suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, pour le mettre en garde contre toute attaque visant les troupes américaines, qui menace de provoquer un élargissement de la guerre en cours entre Israël et le Hamas. “Un message direct a été envoyé. Je n’irai pas plus loin”, selon John Kirby un porte-parole de la Maison Blanche.

Lloyd Austin a indiqué dans un communiqué que “Ces frappes de légitime défense et de précision sont une riposte à une série d’attaques en cours, et pour la plupart manquées, contre le personnel américain en Irak et en Syrie par des milices soutenues par l’Iran” depuis le 17 octobre.

Toujours selon le Pentagone, un citoyen américain a succombé à une crise cardiaque alors qu’il se mettait à l’abri pendant l’une de ces attaques, et 21 autres ont été légèrement blessés mais ont depuis repris le travail.

M. Austin a aussi préciser que le président Biden a ordonné ces frappes “pour qu’il soit clair que les États-Unis ne toléreront pas de telles attaques et se défendront eux-mêmes, ainsi que leur personnel et leurs intérêts”.

Eclairages :

“Ces frappes d’autodéfense bien ciblées (…) sont séparées et distinctes du conflit en cours entre Israël et le Hamas, et ne constituent pas un changement dans notre approche” concernant cette guerre, a insisté M. Austin.