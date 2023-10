“Secret Story” enfin de retour sur TF1

“Ici la Voix.” Après six ans d’absence, l’émission culte de téléréalité “Secret Story” s’apprête à faire son grand retour sur les antennes du groupe TF1. L’annonce a été faite par la chaîne privée française ce vendredi après-midi, le casting pour la prochaine saison est d’ores et déjà ouvert.

Ce vendredi 27 octobre, le groupe annonce le grand retour de “Secret Story”, émission de téléréalité culte qui a fait les beaux jours de la chaîne française entre 2007 et 2017. Les téléspectateurs en rêvaient, TF1 l’a fait.

Après des mois de rumeurs, la nouvelle a été officialisée dans un communiqué de presse publié en début d’après-midi. “Après 6 ans d’absence, l’émission emblématique Secret Story, produite par Endemol France, revient prochainement sur les antennes du groupe TF1″, peut-on lire dans le texte.

“Lancé en 2007 sur TF1, Secret Story a accueilli, durant 11 saisons et près de 1.000 émissions, plus d’une centaine d’habitants dont la principale mission était de protéger leurs secrets et leurs cagnottes, tout en découvrant le secret des autres”. Si très peu de détails ont fuité pour le moment, un détail essentiel est confirmé : le retour de la Voix. “Entre chasses aux secrets et missions secrètes, la Voix est plus que jamais prête à jouer ! La Maison des Secrets rouvrira bientôt ses portes et la Voix est à la recherche de ses nouveaux habitants.”

Jean-Louis Blot, président d’Endemol France expliquait au journal « Parisien » : “Nous souhaitons que le programme revienne, évidemment. Il s’agit d’une marque parfaitement appropriée aux usages actuels, entre la télévision et le web”. “Je pourrais dire que je me fiche du diffuseur et que la marque peut être forte sur n’importe quel support, mais je pense qu’il est important d’avoir une forme de fidélité à un diffuseur qui nous a accompagnés pendant plusieurs années.”

A ce stade, on ne sait pas si l’émission reviendra sur TF1 ou sur une autre chaîne du groupe.