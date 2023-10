Des drapeaux russes s’invitent à la marche du F24, quel enseignement en tirer ?

Plusieurs centaines de Sénégalais ont manifesté hier vendredi pour exiger la libération de ce qu’ils estiment être des “détenus politiques”, arrêtés lors de récents troubles au Sénégal.

“Libérez Sonko”, “Libérez les otages”, “à bas la dictature”, scandaient des manifestants. Bizarrement parmi les manifestants certains brandissaient des drapeaux russes dans le bruit des vuvuzelas, sifflets et klaxons.

Cette manifestation à l’appel du “Mouvement des forces vives du Sénégal F24”, collectif qui regroupe des dizaines d’organisations politiques et de défense des droits, est l’une des rares autorisées par les autorités depuis les troubles début juin liés à la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko dans une affaire de mœurs, les pires qu’ait connu le pays depuis des années.

La question qui brule toutes les lèvres est de savoir pourquoi le drapeau Russe ? Question loin d’être anodine car c’est la première fois dans l’histoire politique Sénégalaise que des manifestants « osent » brandir un drapeau russe.

Quels sont les liens entre la Russie et le F24 sommes-nous en mesure de nous interroger ? Est-ce par simple mimétisme ou est-ce un appel de pied à la Russie ?

Le F24 doit absolument éclairer la lanterne des Sénégalais car autant certains parmi eux ne veulent pas entendre parler de la France autant la Russie n’a rien à faire, alors rien du tout à faire au Sénégal. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Attention au mimétisme Ouest-africain. Ce n’est pas parce que des Etats de la zone Ouest-africaine sous la coupole de soldats qui sont loin d’être à leur place font du zèle en faisant allégeance à la Russie et donc à Wagner que le F24 doit copier sur ses pays instables imperméables à la démocratie tout comme la Russie.

Les responsables du F24 ont tout intérêt à rectifier le tir car brandir le drapeau russe au Sénégal ne saurait prospérer.

Logique pour logique, on ne saurait rejeter la France pour nous mettre sous le joug d’une autre puissance étrangère c’est tout simplement un non-sens et d’ailleurs la Russie est loin d’être un exemple en matière de respect des droits de l’homme et de démocratie. L’exemple de l’annexion de l’Ukraine est un exemple patent en la matière.

Papis Sambou