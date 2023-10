Tsahal, l’armée israélienne, a diffusé ce samedi les premières images de son offensive terrestre dans la bande de Gaza. Les images, sans son et souvent en noir et blanc, montrent des colonnes de chars dans une zone non identifiée.

Tsahal a annoncé vendredi avoir intensifié “d’une manière très significative” les frappes sur Gaza et “étendre” ses opérations terrestres. Elles ont atteint une ampleur inédite depuis le début du conflit il y a trois semaines.