“Plus belle la vie”, le feuilleton va changer de nom

Après 18 ans sur France 3, le feuilleton à succès “Plus belle la vie” fera son retour sur TF1 en 2024. Une renaissance qui s’accompagne d’un nouveau nom.

Le tournage ayant débuté ce 25 octobre, les détails autour du retour de “Plus belle la vie” se précisent. Un nouveau départ, de nouveaux décors, et… un nouveau nom. Comme le révèle Le Parisien, la société de production Newen France souhaite tourner la page. “Il ne s’agit pas de faire une saison 19, mais bien la saison 1 d’une série qui s’appellera désormais Plus belle la vie, encore plus belle”, a confié Stéphanie Brémond, directrice générale adjointe en charge des feuilletons et des séries longues chez Newen France.

Elle ajoute : “Il y aura beaucoup de nouveautés”. À commencer par les décors, puisque ceux d’origine ont été détruits avant la décision de reprise de la série. “On n’avait pas le choix”. “Pour être exacte, nous avons 99,95% de nouveaux décors. Puisque le seul élément qu’on retrouve, c’est le zinc du bar du Mistral.”

Les fans du feuilleton retrouveront leurs personnages préférés comme Thomas Marci (joué par Laurent Kérusoré) ou encore Luna Torres (interprétée par Anne Decis). Reste encore à déterminer comme sera abordé le départ du personnage d’Abdel Fedala, interprété par Marwan Berreni retrouvé mort au cours de ce mois d’octobre.