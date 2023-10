Voulant rallier l’Europe 54 Sénégalais périssent en mer

Dans la nuit du 7 au 8 octobre, une pirogue transportant 58 personnes, dont 19 femmes et 3 enfants, a connu une fin tragique en mer. L’embarcation, en provenance du Sénégal, a fait naufrage dans des circonstances encore inconnues.

À en croire les informations fournies par la présidente de l’ONG Caminando Fronteras, seules quatre personnes ont survécu à ce dramatique incident. Parmi les rescapés, on compte deux hommes, une femme et son enfant. Ces survivants ont été rapidement évacués à l’hôpital de Laâyoune pour recevoir les soins médicaux nécessaires.

Malencontreusement, le sort en a décidé autrement pour les 54 autres passagers qui se trouvaient à bord de la pirogue. Tous de nationalité sénégalaise, ces candidats à la migration ont perdu la vie en mer.

Rappel:

L’immigration clandestine oblige les personnes à recourir à des solutions de transport dangereuses et à s’acquitter auprès des passeurs de sommes importantes (de 2 000 à plus de 10 000 dollars). En situation illégale dans les pays où elles arrivent, ces personnes doivent rembourser le coût du passage pendant plusieurs années et restent exploitées par les réseaux de passeurs.

Et il y a ceux qui n’arrivent pas ! L’OIM (Organisation internationale des migrations) estime à près de 17 000 le nombre de morts et disparus en Méditerranée entre le 1er janvier 2014 et le 30 juillet 2018. 86% des 5 773 morts et des 11 089 ont disparu en Méditerranée centrale, entre la Libye, la Tunisie, Malte et l’Italie, ce qui en fait « la route migratoire la plus meurtrière au monde ».

Le réseau United for Intercultural Action dénombre lui 34 361 migrants morts lors de leur migration vers et à travers l’Europe entre 1993 et 2018, dont 80 % de morts en mer. Le nombre est sûrement bien plus élevé. Les corps retrouvés sont enterrés dans des tombes anonymes en Europe ou dans des fosses communes en Afrique.