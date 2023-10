Dernière minute: Fatima Kane et Amadou Ba sont libres

Dans un récent développement judiciaire, Amadou Ba, membre éminent du parti politique PASTEF, et Fatima Kane ont été libérés sous contrôle judiciaire. Cette décision a été prise par les autorités compétentes suite à leur arrestation dans le cadre d’une enquête en cours.

Amadou Ba, figure politique respectée et membre influent de PASTEF, a été arrêté vendredi dernier devant les locaux de. la Sen tv dans le cadre d’une affaire de diffusion de données à caractère personnel. Depuis lors, cette arrestation a suscité de vives réactions et provoqué des débats intenses dans le pays.

Fatima Kane, également arrêtée dans le cadre de la même affaire, est une militante engagée et fervente défenseure des droits de l’homme. Sa participation active sur les réseaux sociaux et son attachement aux principes de justice et d’équité ont fait d’elle une voix importante dans le pays.

Cheikh Coka