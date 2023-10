Rokhaya Niang lauréat aux African Movie Academy Awards du Nigeria

L’actrice Rokhaya Niang vient encore de prouver qu’elle est l’étendard du cinéma sénégalais avec sa consécration aux AMAA (African Movie Academy Awards du Nigeria) sur le film Xalé qui a remporté 4 trophées.

Véritable razzia le cinéaste sénégalais Moussa Sène Absa et son égérie ont conquis l’Afrique et le monde.

Rokhaya Niang avec son jeu d’acteur exceptionnel confirme sa maturité qui enivre le spectateur d’émotions et de concentration.

Son talent extraordinaire la permet d’être dans un rôle qui lui va comme des gants dans chaque film.

Le film Xalé est un thriller sénégalais réalisé par Moussa Sene Absa.

Il s’agit du troisième film de la trilogie du réalisateur consacrée aux femmes, après Tableau Ferraille et L’Extraordinaire destin de Madame Brouette.

Née à Dakar, elle commence de joue au cinéma en 1998 et décroche son premier rôle dans le film sénégalais, Le Prix du pardon, réalisé par Mansour Sora Wade en 2002, s’ensuit L’Extraordinaire destin de Madame Brouette (Madame Brouette), réalisé par Moussa Sène Absa en 2004.

En 2007, elle a joué le rôle de Rokhaya, dans le long métrage Teranga Blues de Moussa Sène Absa, sélection Fespaco 2007 et le dernier auquel elle a participé est sorti en 2011 Un pas en avant – Les dessous de la corruption.

En 2020 elle joue le rôle de Boris Coulibaly dans la série L’or de Ninki Nanka.

Avec une filmographie impressionnante

2002 : Le Prix du pardon ; rôle de

Maxoye; réalisé par Mansour Sora Wade

2004 : Madame Brouette ; rôle de Mati ; réalisé par Moussa Sène Absa

2006 : Téranga Blues ; Rokhaya; réalisé par Moussa Sène Absa

2010 : Erotic Man

2011 : Ramata

2011 : Un pas en avant – Les dessous de la corruption

2012 : Accusé de réception

2013 : Sotto Voce ; réalisé par Kamal Kamal

2017 : la forêt du Niolo

2019 : Un ange

2017 : Aïssa ; rôle de Clotilde ; Patou Films Productions

2020 : l’or de Ninki Nanka ; rôle de Boris ; Marodi TV :

EXPERIENCES PROFESSIONNELES

Longs Métrage

2021: Xalé Moussa Sene Absa (Senegal )

2017 : La forêt du niolo Adama ROAMBA (Burkina fasso)

2014 : Sotto Votce Kamal KAMAL (Maroc)

2011 : Erotic Man Jorgen LETH (Danemark)

2011 : Kenu ArantzaAlvarez PASTOR (Espagne)

2011 : Un Pas en avant les dessous de la corruption Sylvestre AMOUSSOU (Benin)

2007 : Ramata Léandre BAKER (Congo)

2006 : Téranga Blues Moussa SENE Absa (Sénégal)

2005 : L’Appel des Arènes Cheikh NDIAYE (Sénégal)

2003 : Madame Brouette Moussa SENE Absa (Sénégal)

1998 , 2002 : Le Prix du Pardon Mansour Sora WADE (Sénégal)

Téléfilms :

2015 : La bonne Décision Hamet FallDIAGNE (Sénégal)

2009 :Secret de Famille Farida BENLYAZID (Maroc)

2007 : Ndiakhare AdamaDIAGNE (Sénégal)

2004 : Les Bijoux de Adja Moussa SENE Absa (Sénégal)

2003 : Toubab dou woudjou Lamine M’BENGUE (Sénégal)

Courts Métrages

2015 : Muruna, Que Dieu me Pardonne Moly KANE (Sénégal)

2013 : Accusé de réception Djibril Saliou NDIAYE (Sénégal)

2002 : La Déchirure Joseph UBAKA UGOCHUWU (Nigeria)

SERIES TV :

2020 : L’or de Ninkinanka Marodi Senegal

2020 : Pod et Marichou Marodi (Senegal

2021 : Pilote Lat Dior (Senegal)

2016 : Aïssa PatouFilms (Cameroun

2015 : Garmi Cheikh DIALLO (Sénégal)

DISTINCTIONS ET RECONNAISSANCES :

2023 : Hommage à Haroura Rabat Maroc

2019 : chevalier de l’ordre National du Lion

2018 : Invite D’honneur à Tinghir au Maroc

2017 : Rendu un Hommage à Ifrane au Maroc

2008 : Ambassadrice de Bonne Volonté 6-12-6 Lutte Entier Mine Personnelle

2014 : Ambassadrice Campagne Stand Up For Africa Mothers

2004 : Meilleure actrice aux

Journées Cinématographiques de Carthage Tunisie

2003 : Meilleure actrice au Festival du Film Francophone de Namur Belgique

Rokhaya est sans conteste l’une des plus grandes stars du cinéma africain et mondiale, une fierté pour le Sénégal

Avec Guisse Pene