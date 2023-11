Racky Aidara a-t-elle vraiment 23 ans? Plus de détails

Une polémique enflamme les réseaux sociaux alors que l’actrice sénégalaise Raky Aidara a déclaré n’avoir que 23 ans. Les internautes, cependant, ont émis des doutes quant à l’exactitude de cette information, alimentant ainsi une discussion animée en ligne.

Raky Aidara, connue pour son rôle dans plusieurs productions sénégalaises, a récemment suscité l’intérêt des médias sociaux lorsqu’elle a partagé son âge présumé sur sa page Instagram. Cependant, cette affirmation a rapidement été remise en question par de nombreux internautes, qui ont exprimé des doutes quant à sa véracité.

L’un des principaux motifs de consternation des internautes est le fait que l’apparence de Raky Aidara ne correspond pas à l’image typique d’une personne de 23 ans. Beaucoup ont souligné qu’elle semblait plus mature, et ont suggéré qu’elle pourrait en réalité être plus âgée que ce qu’elle prétend être.

La controverse a rapidement gagné en intensité, avec des débats houleux entre les partisans et les sceptiques. Certains ont soutenu l’actrice, affirmant qu’il est irrespectueux de remettre en question son âge, tandis que d’autres ont estimé qu’il est légitime d’émettre des doutes lorsque des affirmations semblent dénuées de crédibilité.

Cheikh Coka