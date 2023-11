Les divorces au Sénégal font peur.Qu’est ce qui ne marche pas réellement. Les détails

Au Sénégal, pays réputé pour ses traditions et ses valeurs familiales solides, un phénomène inquiétant est en train de prendre de l’ampleur : les mariages éclairs et les divorces en série. Ces événements suscitent des préoccupations croissantes au sein de la société sénégalaise, remettant en question la stabilité des unions conjugales et les fondements traditionnels du mariage. Dans cet article, nous examinerons de plus près cette tendance préoccupante et les raisons qui la sous-tendent.

Le phénomène des mariages éclairs :

De nos jours, de plus en plus de couples sénégalais décident de se marier précipitamment, souvent après une période de courtship très courte. Ces mariages éclairs, caractérisés par des unions hâtives et impulsives, sont devenus une réalité fréquente dans la société sénégalaise. Les raisons invoquées sont diverses, allant de la pression sociale à la recherche d’une sécurité financière ou d’un statut social.

Les divorces en série :

Malheureusement, les mariages éclairs sont souvent suivis de divorces tout aussi rapides. Les statistiques révèlent une augmentation alarmante du nombre de divorces au Sénégal, avec des couples qui se séparent peu de temps après leur mariage. Cette tendance est préoccupante, car elle remet en question la durabilité des unions et les engagements pris lors de la cérémonie de mariage.

Facteurs contributifs :

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance inquiétante des mariages éclairs et des divorces en série au Sénégal. Tout d’abord, l’influence croissante des médias et des réseaux sociaux a créé une culture de l’instantanéité et de la gratification immédiate, où les relations sont souvent considérées comme jetables. De plus, les pressions sociales et familiales pour se marier rapidement peuvent amener certains couples à prendre des décisions hâtives sans vraiment se connaître.

Conséquences sociales et psychologiques :

Les conséquences de ces mariages éclairs et divorces en série vont au-delà de la sphère personnelle des individus concernés. Ils ont également un impact sur la société dans son ensemble. Sur le plan social, ces événements contribuent à la dégradation de l’institution du mariage, remettant en question sa valeur et sa stabilité. Sur le plan psychologique, les conséquences sur les individus impliqués peuvent être dévastatrices, entraînant des traumatismes émotionnels et des perturbations dans leur vie quotidienne.

Solutions possibles :

Pour remédier à cette situation alarmante, il est essentiel de promouvoir une éducation sur les relations saines et durables dès le plus jeune âge. Il est également important de sensibiliser la société sénégalaise aux effets néfastes des mariages éclairs et des divorces en série, en encourageant une réflexion plus approfondie avant de s’engager dans une union conjugale. Enfin, les autorités et les organisations civiles peuvent jouer un rôle crucial en mettant en place des programmes de soutien aux couples mariés et en offrant des services de conseil matrimonial.

