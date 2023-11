Suppositoires, comprimés et pommades: La mode chez les jeunes femmes pour raffermir les fesses ou les seins

Recourir à ces produits c’est devenu à la mode chez bon nombres de jeunes femmes. Leur trouvaille utiliser ses suppositoires pour raffermir ou faire grossir les fesses ou des crèmes pour raffermir les seins. On assiste à la vente de tous genre de produits par les commerçants dont ils vantent souvent les effets miraculeux surtout sur les réseaux sociaux. Et pourtant des vendeuses rassurent que ces produits ne puissent faire grossir que des seins, des hanches ou des fesses et sont faits à base de matière première naturelles.

Cependant on ne peut vérifier ni l’origine du produit, ni sa composition et les effets secondaires sont dangereux : la somnolence, les problèmes cardiovasculaires, l’insuffisance étatique, l’obésité, l’hypertension artérielle, la liste est longue.

En effet il faut savoir que l’utilisation et l’application causent souvent une désorganisation de vos cellules graisseuses et cela peut parfois entrainer le cancer. Il faut aussi savoir qu’une augmentation asymétrique d’une partie de votre corps entraine un déséquilibre de votre stature qui vont entrainer un mouvement de votre bassin. Pour certaines femmes cela peut même causer un problème lors de l’accouchement.

Cette augmentation exagérée de certaines parties de votre corps peut causer des cellules ar modification ou altération du tissus cutané ou altération de la circulation veineuse et provoquer parfois des douleurs au niveau de la peau par compression de ses rameaux nerveux. Il faut donc vraiment s’attaquer à la présence de ces produits prohibés et contrebande dans les marchés africains.

A défaut il faut utiliser des pratiques seines pour obtenir un corps de rêve. Et la meilleure option bien entendu est la pratique du sport, une alimentation équilibrée. Ce n’est pas pour rien qu’on dit il faut souffrir pour être belle.

Cheikh Coka