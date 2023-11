Viviane Chidid s’apprête à reconquérir le monde après sa victoire aux TRACE Awards

Viviane Chidid, la talentueuse chanteuse sénégalaise, est sur le point de marquer l’histoire de la musique africaine avec sa tournée musicale nationale et internationale. Après avoir été couronnée meilleure artiste féminine de l’Afrique de l’ouest lors des prestigieux TRACE Awards au Rwanda, Viviane Chidid est prête à enflammer les scènes du monde entier avec sa voix envoûtante, son charisme captivant et son style unique qui mélange habilement les sonorités sénégalaises avec des influences contemporaines.

Un triomphe aux TRACE Awards :

Lors de la cérémonie des TRACE Awards, qui récompense chaque année les meilleurs artistes africains, Viviane Chidid a été honorée en tant que meilleure artiste féminine de l’Afrique de l’ouest. Cette reconnaissance prestigieuse vient saluer son talent exceptionnel et son impact sur la scène musicale régionale.

Une carrière fulgurante :

Viviane Chidid a commencé sa carrière dans les années 1990 en tant que membre du groupe “Les Djiguéen”. Depuis, elle a connu une ascension remarquable et est devenue une icône de la musique sénégalaise. Son style musical unique, mélangeant le mbalax, le reggae et la pop, a conquis le cœur de nombreux fans à travers l’Afrique de l’ouest et au-delà.

Une tournée nationale et internationale :

Forte de sa consécration aux TRACE Awards, Viviane Chidid prépare actuellement une tournée musicale qui la mènera aux quatre coins du Sénégal. Elle souhaite partager sa musique avec son public fidèle et offrir des performances inoubliables. Mais ce n’est pas tout, car la chanteuse compte également s’envoler vers d’autres pays africains et internationaux pour présenter son talent au-delà des frontières.

Un héritage musical unique :

Viviane Chidid est connue pour sa capacité à mélanger les sonorités traditionnelles sénégalaises avec des influences modernes. Ses chansons abordent des thèmes variés tels que l’amour, la culture et les enjeux sociaux, ce qui lui permet de toucher un large public. Son charisme sur scène et sa voix puissante font d’elle une artiste incontournable de la scène musicale africaine.

Cheikh Coka