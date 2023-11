Le monde du showbiz est secoué par une nouvelle fracassante : l’actrice Rita Hora a annoncé officiellement son divorce avec son mari franco-ivoirien Feuneu. Cette annonce met fin à une relation qui a captivé l’attention des médias pendant de nombreuses années.

Rita Hora a supprimée tout ses photos de mariage sur son compte Instagram.

Rita Hora, qui est connue pour ses rôles dans des films à succès, tels que “L’amour en désaccord” et “Entre deux mondes”, a annoncé la fin de son mariage sur son compte Instagram. Les fans de l’actrice ont été stupéfaits en remarquant que toutes les photos de son mariage ont été supprimées de son compte. Ce geste symbolique ne fait qu’ajouter à l’évidence du divorce.

Bien que Rita Hora et Feuneu aient toujours gardé leur relation privée, leur mariage a été un événement très médiatisé. Les médias ont souvent spéculé sur la solidité de leur mariage, mais le couple a toujours affiché une façade unie devant les caméras.

Ce n’est qu’en supprimant les photos de mariage de son compte Instagram que Rita Hora a finalement confirmé les rumeurs persistantes. Elle a également publié un communiqué dans lequel elle demande le respect de sa vie privée pendant cette période difficile.

Le divorce de Rita Hora et Feuneu met un terme à une histoire d’amour qui avait commencé il y a plusieurs années. Les deux célébrités s’étaient rencontrées sur le tournage d’un film en 2010 et avaient rapidement succombé l’un à l’autre. Le couple s’était marié en grande pompe en 2015, entouré de leurs proches et de leurs amis du showbiz.

Les raisons de cette rupture restent pour le moment inconnues. Certains médias spéculent sur des problèmes de compatibilité entre les deux personnalités ou des différences culturelles, tandis que d’autres évoquent des problèmes relationnels plus profonds.

