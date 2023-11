ZOTA clarifie les rumeurs : “« Oui, j’ai passé la nuit sur le même lit que Beynaud. Mais…

Ces derniers jours, les réseaux sociaux ont été inondés de rumeurs concernant la danseuse ZOTA et l’artiste Beynaud. Dans une récente déclaration, ZOTA a tenu à mettre les choses au clair en affirmant qu’il s’agissait simplement d’une relation fraternelle entre eux, et qu’aucun événement inapproprié ne s’était produit.

ZOTA, connue pour son talent exceptionnel en danse et sa popularité grandissante dans l’industrie du divertissement, a été surprise par la portée de ces rumeurs. Elle a tenu à expliquer que sa relation avec Beynaud est basée sur une amitié solide et une complicité artistique, et qu’il n’y a jamais eu de relation intime entre eux.

La danseuse a également souligné que cette situation était d’autant plus délicate en raison de sa place en tant que femme dans l’industrie du divertissement. Elle a exprimé son souhait que les gens accordent plus d’importance à son travail et à son talent, plutôt qu’à des spéculations infondées sur sa vie personnelle.

ZOTA a conclu en remerciant ses fans et ses proches pour leur soutien continu et en appelant à mettre un terme aux rumeurs infondées. Elle espère que ces clarifications permettront de recentrer l’attention sur sa passion pour la danse et sa contribution positive à l’industrie du divertissement.

Cheikh Coka