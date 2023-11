Plainte contre les tik tokeurs et youtubeurs, Mame Mbaye Niang traque les réseaux sociaux

Le ministre Mame Mbaye Niang a déposé plusieurs plaintes auprès du procureur de la République pour laver son honneur suite à de graves accusations portées contre lui sur les réseaux sociaux.

Dans sa plainte, Me Ousmane Thiam dénonce le fait que dans « les plateformes Tik Tok et Youtube, des individus soient en train de porter atteinte à l’honneur et à la considération de son client. »

« Mon client n’a rien à se reprocher mais il a une famille et n’a rien fait pour mériter une telle campagne de désinformation de la part d’aigris et d’affidés qui n’ont pour seul travail que la calomnie, le mensonge et la diffamation dans le seul but de nuire à d’honnêtes citoyens », a ajouté Me Thiam.

Ces actes sont très graves et méritent d’être punis comme il se doit car on ne peut pas accepter que des personnes restent derrière les écrans pour injurier, calomnier et porter atteinte à l’honneur et à la considération et nuire aux honnêtes citoyens, a déploré l’avocat, qui réclame l’application bienveillante de la loi.