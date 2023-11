Découvrez pourquoi le roi Charles III était au bord des larmes lors d’une cérémonie

À l’occasion des célébrations du 11 novembre, le couple royal britannique a dévoilé samedi de nouvelles statues de la reine Elizabeth II et du prince Philip. Le roi Charles III a eu beaucoup de mal à dissimuler son émotion lors de la présentation de ces nouvelles sculptures en hommage à ses parents décédés. Le monarque de 74 ans était au bord des larmes.

L’émotion d’un fils qui salue la mémoire de ses défunts parents. Ce samedi 11 novembre, le roi Charles III et la reine consort Camilla ont assisté au Festival du Souvenir, organisé chaque année au Royal Albert Hall, à Londres, en hommage aux soldats disparus. Avant d’applaudir le spectacle de la Royal British Legion, le couple royal a inauguré deux statues en bronze à l’effigie de la reine Elizabeth II et du prince Philip. Un moment particulièrement émouvant pour le monarque, qui n’a pas pu cacher son émotion. Ce dernier avait les yeux embués de larmes.

Ces œuvres ont été réalisées par l’artiste britannique Poppy Field pour le 150e anniversaire du Royal Albert Hall. Le roi Charles III et son épouse étaient entourés du prince William et de Kate Middleton pour la présentation de ces nouvelles statues. Le souverain a également pu compter sur la présence de ses frères et de sa sœur lors de cet événement solennel. Seule ombre au tableau : l’absence du prince Harry et de Meghan Markle, toujours en froid avec la famille royale britannique.