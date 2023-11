Incroyable : il massacre une professionnelle du sexe parce qu’il ne pouvait pas se payer une fell*tion

Une travailleuse du sexe d’origine néerlandaise, âgée de 60 ans, a été attaquée avec une brutalité inouïe par un client qui n’avait pas assez d’argent sur lui pour s’offrir une fellation. “C’était pour me défendre”, assure l’auteur présumé, qui affirme avoir été attaqué en premier.

Les faits ont eu lieu à Knokke-Heist (Belgique) sur la côte. Ce soir-là, une travailleuse du sexe néerlandaise de 60 ans a vécu un véritable calvaire. Elle avait donné rendez-vous à un certain Alain A, dont elle avait fait la connaissance en ligne quelques mois plus tôt.

Cette femme exerçait une “activité complémentaire” en tant que travailleuse du sexe et les deux personnes s’étaient rencontrées à plusieurs reprises. Une fois arrivés à son appartement, la situation a dégénéré. Une dispute aurait éclaté lorsqu’il s’est avéré qu’il n’avait pas assez d’argent en poche pour une fellation.

Les versions divergent

“Elle m’a attaqué et je me suis simplement défendu”, explique Alain A. Selon la victime, c’est lui qui l’a attaquée en premier. D’abord avec des planches à découper, puis avec des coups de poing. Jusqu’à ce qu’il s’empare d’un couteau dans la cuisine et se mette à me poignarder. L’homme a enfoncé la lame du couteau jusqu’à six centimètres dans le visage de la victime, juste sous l’œil.

La déclaration du médecin légiste renseigne sur la brutalité de l’attaque : “Je fais ce travail depuis longtemps, mais une chose pareille… C’est un miracle qu’il s’agisse d’une tentative de meurtre et pas seulement d’un meurtre”

Si la victime a miraculeusement échappé à la mort, elle le doit uniquement à la vigilance d’un voisin, qui est venu toquer à la porte après avoir entendu le vacarme. Il a entendu la victime appeler à l’aide et a immédiatement prévenu la police. Peu après, les policiers ont pu libérer la femme et appréhender Alain A. La victime a été immédiatement été transportée à l’hôpital, où elle a passé quatre jours dans le coma et s’est battue pour sa vie. C’est un miracle qu’elle ne soit même pas aveugle après les violences subies.

Alain A. est en détention provisoire depuis les faits est assisté par son avocat Franky Baert tandis que sa présumée victime a comme avocat l’avocat pénaliste Rik Demeyer.

Comme quoi quelques situations peuvent faire une personne incontrolable.