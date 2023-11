“Je ne peux pas croire qu’il se soit simplement noyé” selon Katy Edwards son ex compagne.

Même deux semaines après le drame, les circonstances de la mort de Matthew Perry continuent de poser question. Kayti Edwards, ex-compagne de l’acteur, s’est confiée pour la première fois à ce sujet dans les colonnes du Sun ce week-end. Edwards a spécialement évoqué une possible rechute de l’acteur, qui luttait depuis des années contre ses addictions à l’alcool et aux médicaments. La question que tout le monde se pose est : Matthew Perry avait-il renoué avec ses vieux démons?

Qu’est-il arrivé à Matthew Perry, alias Chandler Bing dans la série “Friends”? Le célèbre acteur est décédé le 28 octobre dernier à l’âge de 54 ans. Il a été retrouvé inconscient par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. Comme le précise la presse américaine, l’acte de décès de Matthew Perry a été rendu public en fin de semaine dernière, mais la cause exacte de sa mort n’est toujours pas connue. L’autopsie réalisée sur le corps de l’acteur n’a pas été concluante et les autorités attendent les résultats des analyses toxicologies avant de se prononcer davantage.

Dans une interview accordée au Sun, son ex compagne Kayti Edwards s’est confiée pour la première fois sur le décès de l’acteur Matthew Perry. Selon elle, la thèse de la noyade ne tient pas la route. “Il y a beaucoup de choses qui n’ont pas de sens pour moi”, a-t-elle affirmé au média britannique. “Je ne peux pas croire qu’il se soit simplement noyé dans son jacuzzi. Ce n’est pas possible. Je connais Matthew, et je sais qu’il ne se serait pas simplement noyé.”

Selon le média spécialisé TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur et aucun indice ne laisse présager qu’il pourrait s’agir d’un acte criminel. “Cela ne me surprend pas, parce qu’il ne laisserait pas traîner ses médicaments”, a déclaré à ce sujet Kayti Edwards.