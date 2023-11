Calomnier des personnages publiques sur les réseaux : Le nouveau sport national favori

Nous ne parlerons pas des affaires passées où des animateurs, je dis bien animateurs et des soi-disant analystes politiques ont jeté l’opprobre sur des hommes et/ou des femmes publics juste pour le faire le buzz ou montrer leurs « connaissances » en matière de vie privée des autres.

La pratique est trop facile, sur des plateaux TV, on crée une ambiance de complicité entre animateurs et invités et on balance n’importe quoi avec certitude aplomb sur des personnes qui n’ont rien demandé.

Personne ne contredit personne, tout le monde va dans le même sens, invités comme animateurs et quand devant la justice on leur demande des preuves de leurs affirmations, ils crient au scandale, à l’injustice, à un procès politique ou présentent vite fait des excuses soi-disant publique alors que le mal est déjà fait.

On l’a vu il y a quelques jours sur l’affaire qui a opposé deux candidats à la candidature, monsieur Siré Sy, un habitué des plateaux qui aime faire des “révélations” et de pseudo analyses basées sur rien du tout, que du vent. Il s’est attaqué à monsieur Malick Gackou puis devant la détermination de ce dernier à laver son honneur, le sieur Siré Sy s’est très vite défroqué.

On se rappelle aussi de l’histoire de Prodac et bien d’autres. C’est devenu une mode. Demander pardon est facile une fois qu’on a jeté quelqu’un en pâture

Qu’en est-il de son entourage ? des insultes anonymes, des sceptiques qui ne cherchent qu’un os à ronger ? ces chercheurs de buzz ont-ils un peu pensé au mal qu’il leur cause ?

Le mensonge et la diffamation, sous la protection d’une auto-proclamée société civile sont devenues sport national. Plus c’est gros, plus ça passe.

Pour que cela cesse, il faut que les procédures aillent jusqu’au bout, que certains site Web, certaines radios, certaines télévisions qui ne font que créer et attiser la haine entre les citoyens soient mis hors état de nuire.

Je ne sais pas ce que fera Monsieur Niang mais il faut donner des leçons pour l’exemple. On va me dire que “djoulit dafay balé” mais je répondrai que “djoulit dou soss, doy djebané”, c’est même pire que bokaalé.

C’est trop simple, on calomnie gratuitement un Ministre de la République, même s’il s’appelle Mbaye Niang, en le déshonorant et par ricochet sa famille pour aller par la suite faire des séries de génuflexions hypocrites alors que le mal est déjà fait.

Il est temps de faire la politique autrement, il y va de la cohésion nationale. La politique est trop sérieuse il n’y a pas de place pour des gamins à la recherche de popularité !

Mentir éhontément devant le public n’est pas le travail d’un journaliste. Un journalisme ne doit manquer ni d’éthique, ni de déontologie encore moins d’intégrité. Par conséquent, il doit s’abstenir de publier des “informations ” sans aucune preuve, sans aucun recoupement préalable. Ce n’est pas professionnel.

Enfin, il est avéré que les donneurs de leçons et autres spécialistes de calomnies n’aiment pas les preuves.

Papis Sambou