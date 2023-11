Macky Sall sur la migration : « on ne peut pas regarder les jeunes prendre la mer sans rien faire »

A l’occasion du Conseil présidentiel, le Président de Macky Sall a encore abordé le problème de l’émigration irrégulière. Il s’est offusqué de ce phénomène qui secoue le pays ces derniers jours avec les nombreuses pertes en vies humaines de jeunes et de femmes qui tentent de regagner l’Europe à travers la mer.



Macky Sall a lancé un appel pressant pour un sursaut national contre l’émigration irrégulière. Il a invité l’Etat et le privé national à œuvrer pour un plan national pour l’emploi et l’employabilité des jeunes. Le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre, Amadou Ba, « de prendre sans délai des mesures dans ce sens ».



Macky Sall informe de la tenue prochaine d’un Conseil présidentiel sur l’emploi des jeunes. Car, dit- il, «on ne peut continuer à regarder les jeunes prendre la mer sans rien faire. Les jeunes sont l’avenir de ce pays, leur avenir doit être garanti ici chez nous ».