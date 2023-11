Présidentielles américaines : Donald Trump compare ses rivaux à de la “vermine”

Son discours inquiète les historiens et choque la Maison-Blanche

Au cours d’un meeting dans le New Hampshire ce week-end, Donald Trump a promis d’“éradiquer” ses opposants politiques qui, selon lui, “vivent comme de la vermine”. Une rhétorique remarquée par certains historiens, qui y voient des similitudes avec les paroles de dictateurs fascistes tels qu’Adolf Hitler et Benito Mussolini.

Face ses partisans lors d’un grand meeting de campagne organisé dans le New Hampshire ce samedi 11 novembre, Donald Trump, qui brigue un second mandat à la Maison-Blanche, a déclaré: “Nous ferons passer l’Amérique en premier et aujourd’hui en particulier, en l’honneur de nos grands vétérans à l’occasion de la Journée des anciens combattants, nous vous promettons d’éradiquer les communistes, les marxistes, les fascistes et les voyous de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine dans les limites de notre pays.”

Il a ensuite accusé ces groupes de tout faire “pour détruire l’Amérique et le rêve américain” avant de répéter ses accusations de fraude électorale lors de l’élection de 2020.

“Les commentaires de M. Trump évoquent nettement les diatribes d’Hitler contre les marxistes et les socialistes. Hitler a également qualifié les forces pro-démocratiques de marxistes”, note Jason Stanley, professeur à l’université de Yale et auteur du livre “Les ressorts du fascisme”, auprès de la chaine américaine ABC News.

“D’un certain point de vue, c’est pire que la propagande nazie”, ajoute-t-il. “Il faut garder à l’esprit qu’il existait une menace communiste anti-démocratique en Europe dans les années 1920 et 1930, et qu’il n’y en a pas en Amérique aujourd’hui.”

Tant d’accusations balayées d’un revers de main par le camp Trump, qui a répondu par un communiqué : “Ceux qui font cette comparaison ridicule sont clairement des petites natures qui s’accrochent à n’importe quoi parce qu’ils souffrent du ‘Trump Derangement Syndrome’, et leur triste et misérable existence sera écrasée lorsque le président Trump reviendra à la Maison-Blanche.”

Sacré Trump, les Américains semblent avoir oublier son houleux passage à la maison blanche puisque, selon les sondages, il part nettement favori.