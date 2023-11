Justin Timberlake va-t-il répondre en chanson à Britney Spears ?

La question que tout le monde se pose est de savoir si Justin Timberlake va-t-il briser le silence sur les mémoires de Britney Spears? À en croire le Daily Mail qui cite une source proche de l’artiste, ce dernier pourrait répondre à son ex… en chanson.

Dans ses mémoires “The Woman In Me”, Britney Spears dresse un portrait cinglant de Justin Timberlake. La chanteuse y raconte notamment que son ex, avec qui elle a vécu une idylle entre 1999 et 2002, l’a poussée à se faire avorter parce qu’il n’était pas prêt à être père, l’a trompée à plusieurs reprises et l’a insultée lorsqu’ils se sont séparés.

Au départ, les attachés de presse du chanteur avaient d’abord déclaré qu’il souhaitait s’abstenir de tout commentaire, pour ne pas “entraver” la chance de Britney de partager enfin son histoire, la donne pourrait bien changer. Selon certaines indiscrétions, le producteur Timbaland, qui collabore depuis longtemps avec Justin Timberlake, essaierait de le pousser à écrire une chanson en “réponse à tous ceux qui le détestent”.

D’après une source du Daily Mail : “Justin est son grand ami et Tim veut protéger cette relation à tout prix”. Et la source d’ajouter “Tout le monde tire toutes sortes de conclusions et Justin est une cible facile en ce moment. Timbaland veut utiliser toute cette énergie et amener Justin en studio pour écrire une chanson sur tout cela, pour qu’il donne sa réponse à tous ses détracteurs.”

“Ils écrivent depuis un certain temps et ont déjà pas mal de chansons pour le prochain album de Justin, mais Timbaland a vu ce qu’il s’est passé ces dernières semaines. Il veut que Justin laisse libre cours à sa créativité et fasse une chanson qui réagira à tout ça, et qui sera un véritable hit”, poursuit encore cette source.

Pour rappel, le producteur et le chanteur ont collaboré sur les cinq albums studio de ce dernier. Ils ont une nouvelle fois allié leurs forces pour son prochain disque qui sortira “au début de l’année prochaine”.

Attendons de voir la suite en tout cas les fans se lèchent déjà les babines.