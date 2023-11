Le prince Harry a appelé le roi Charles pour son anniversaire : “Leur premier contact depuis plus de six mois”

C’est ce mardi que le roi Charles a célébré son 75ème anniversaire lors d’une grande fête au domaine de Highgrove. Le prince Harry n’était pas présent pour les festivités mais il n’a pas oublié son père. Le Prince et son épouse Meghan Markle ont appelé le roi pour lui transmettre leurs vœux. Il s’agit de leur première conversation depuis plus de six mois.

Selon une source qui s’est confiée au journal britannique The Sun, la conversation téléphonique entre le roi Charles et le prince Harry a été très cordiale : “Le Roi était incroyablement occupé pendant son anniversaire, mais il est poli et aime son fils et ses petits-enfants”, peut-on lire dans les colonnes du quotidien. Au cours de la conversation, le monarque s’est également entretenu avec sa belle-fille Meghan Markle. Le Roi et son fils auraient par ailleurs prévu de s’appeler à nouveau prochainement. C’est un grand pas en avant si l’on sait que le duc et la duchesse de Sussex n’ont même pas été invités à la fête d’anniversaire du roi.

Harry et Charles ne s’étaient pas parlé depuis plus de six mois. Leur dernière communication a eu lieu juste avant le couronnement de Charles, en avril. “Il y a encore un long chemin à parcourir pour combler le fossé qui les sépare depuis longtemps”, a enfin déclaré la source.