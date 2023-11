Ousmane Sonko : Son transfert au cap manuel suscite moult interrogations

Après moult tergiversations l’opposant le plus célèbre du Sénégal a été finalement transféré à la maison d’arrêt du cap manuel suscitant l’ire d’un de ses avocats en l’occurrence maître Clédor Ciré Ly qui s’est fendu d’un communiqué incendiaire à l’encontre des autorités étatiques. Mais il faut reconnaître que maître Ly fait plus un appel du pied à la communauté et à l’opinion internationales qu’autre chose. Un véritable dilatoire d’avocat.

Visez plutôt les propos de l’avocat conseil de Sonko « La Communauté Internationale, en-dehors de l’Union interparlementaire, observe et se tait, alors qu’elle dispose d’indices probants et de mécanismes lui permettant de freiner les dérives d’un groupuscule d’individus qui a installé une dictature aveugle et répressive et qui s’est préparée à des attaques systématiques et généralisées envers la population civile, dans le cadre d’une politique dont le but est de faire obstacle à une alternance démocratique, comme cela a été exécuté dans un passé récent avec des morts et des centaines de blessés graves. »

Et Me Ly d’ajouter : « Tout est mis en œuvre pour fausser la volonté populaire au soir du 24 février 2024 en privant Ousmane Sonko de ses droits électoraux et, à mon avis, il pourrait ne pas être exclu que l’arrogance affichée ait pour seul but d’excéder un peuple pacifique pour l’amener à des manifestations démocratiques qui seraient réprimées pour prétexter le report des élections et l’installation d’une dictature sanglante.

Le Sénégal se retranche sous le drap étriqué de sa souveraineté nationale, défiant et offensant la souveraineté internationale et ce qui dérange est que la souveraineté internationale ne s’affiche par le biais de ses organes en dehors de l’Union Interparlementaire, a fortiori s’assumer et s’imposer, alors qu’elle se dit garante des valeurs dont la violation est vecteur de troubles menaçant la paix et la sécurité dans les sous-régions, voire dans le monde. »

Mais c’est cette phrase du célèbre avocat qui fait tiquer : « Quelque soit la prison dans laquelle est enfermé mon client, je répète que l’exigence populaire demeure et restera sa mise en liberté dans les délais les plus brefs ».

Maître Ly, depuis quand « l’exigence populaire » peut remplacer une décision de justice ? Ne croyez-vous pas qu’au lieu de rendre service à votre client vous l’enfoncez davantage ? Assurément vous faites comme tous les hommes politiques de ce pays, c’est-à-dire de la politique politicienne. N’est-ce pas vous qui alertiez sur son état comateux très profond réclamant au passage sa libération tout en implorant l’intervention de la communauté internationale et celle des guides religieux ? Alors expliquez-nous comment un individu dans un coma très profond peut être transféré sans conséquence d’un endroit à l’autre et sans avis médical ?

En tout cas du côté de l’Etat on assure que c’est Ousmane lui-même qui a réclamé ce transfert et la raison cachée serait les restrictions des visites qu’il recevait imposées par le doyen des juges Maham Diallo et que cette règle s’appliquait à tous les détenus en relation avec cette affaire dite Ousmane Sonko. Monsieur Sonko n’avait, en effet, le droit de recevoir que ses avocats, ses deux épouses et son conseiller en communication mais transféré au cap manuel les restrictions ne sauraient plus prospérer car elles ne s’appliquaient qu’au pavillon spécial de l’hôpital principal. Il peut donc maintenant donner des directives à ses lieutenants et aux membres de la coalition YEWI ASKAN WI depuis sa cellule du cap manuel. Un avantage non Maître Ly?

Donc Me Ly arrêtez vos invectives et autres gesticulations inutiles, bavardes et retardataires, vous rendrez mieux service à votre client ou alors prenez la carte de son ex parti.

Papis Sambou