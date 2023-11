Découvrez cette célèbre actrice française qui devient égérie pour le joaillier Tiffany & Co. après Beyoncé

Tout le monde est d’accord qu’elle incarne le chic à la française. Elle, c’est la célèbre actrice Camille Cottin qui est désormais l’ambassadrice de la luxueuse marque de bijoux Tiffany & Co. Elle succède ainsi à d’autres stars internationales telles que Beyoncé et Lady Gaga. Cette nouvelle collaboration a pour but de célébrer les liens entre le joaillier américain et la France. “C’est une maison qui accompagne les femmes dans leurs aspirations au rêve et à l’élégance avec beaucoup de délicatesse et de raffinement”, témoigne Camille Cottin.

La réputation internationale de Camille Cottin n’est plus à faire. Après avoir séduit le monde entier avec ses talents d’actrice, la star de 44 ans se démarque désormais dans un tout autre domaine : la joaillerie. Elle vient en effet de rejoindre la famille très sélecte des égéries de la marque de luxe Tiffany & Co. Dans la nouvelle campagne publicitaire, on peut voir Camille Cottin prendre la pose en toute simplicité avec les bijoux de la maison de luxe américaine.

L’actrice affirme que :“Tiffany & Co. est iconique avec sa légendaire boîte bleue et le film culte ‘Breakfast at Tiffany’s’. C’est une maison qui accompagne les femmes dans leurs aspirations au rêve et à l’élégance avec beaucoup de délicatesse et de raffinement. Elle est synonyme de designs exceptionnels et visionnaires qui ont su traverser le temps en innovant constamment et en étant toujours moderne”.

Cette collaboration exclusive a été pensée pour célébrer les liens entre Tiffany & Co et la France, ainsi que pour rendre hommage au talent unique de l’actrice française.