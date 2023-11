Eudoxie Yao : la sulfureuse Ivoirienne change de style vestimentaire

Ses tenues indécentes et son popotin bien fourni l’ont fait connaître au grand public mais parfais on peut avoir envoie de de changer de style vestimentaire, d’être plus sage pour le cas d’Eudoxie Yao.

Changement de vie ou simplement une envie de faire plus sobre ? ou alors envie que nos vêtements soient plus en adéquation avec qui nous sommes, et qu’ils racontent une histoire différente ? Allez savoir !

Dans une nouvelle série de photos publiées sur sa page facebook, la « star » Ivoirienne est apparue avec un grand boubou qui cache ses formes généreuses.