Gérard Depardieu porté disparu depuis 21 jours : où donc est passé Gégé ?

“Il est injoignable depuis des semaines”

Où est Gérard Depardieu ? L’acteur français n’a pas été vu depuis plus de trois semaines, suscitant l’inquiétude de ses proches et de ses fans.

Il faut dire que visé par des accusations de violences sexuelles et mis en examen en 2021 pour des soupçons de viol, Depardieu avait décidé de livrer ce qu’il présente comme “sa vérité” dans une lettre ouverte publiée dans « le Figaro » au début du mois d’octobre : “Je ne peux plus accepter ce que j’entends, ce que je lis sur moi depuis quelques mois”, avait-il notamment écrit. “Je croyais m’en foutre, mais non, en fait non. Tout cela m’atteint. Pire encore, m’éteint.”

Depuis cette déclaration le comédien est introuvable. Sa participation au festival de théâtre de La Teste-de-Buch, qui se tenait le 9 novembre dernier, a été annulée. “Gérard Depardieu est injoignable depuis quinze jours. Ceux qui le connaissent bien pensent qu’il est à l’étranger, très affecté”, a déclaré Patrick Davet, maire de la commune, à Sud-Ouest. “Olivier Marchal ne parvient pas à le joindre. Ni même Catherine Deneuve, son amie.”

Gérard Depardieu devait partager la scène avec Pierre Richard lors de l’ouverture du festival. Une semaine avant l’événement, et sans nouvelle de l’acteur, les organisateurs ont donc décidé de le remplacer par Thomas Dutronc et Michel Boujenah.

Le silence de la légende du cinéma français suscite l’interrogation, de l’autre côté de la frontière. La presse régionale suppose que des allégations d’abus sexuels “ont pu contribuer à sa décision de se retirer de la vie publique”.

Où se trouve la vérité ?