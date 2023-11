Nathalie Koah ex- escort-girl : “Je ne suis pas folle”

Nathalie Koah a réagi face à ses détracteurs qui lui souhaite la mort. Dans un poste sur page facebook, l’ex compagne de Samuel Eto’o fils a laissé entendre que certes qu’elle traverse un moment difficile mais elle n’est pas folle et que les gens qui lui souhaite la mort n’ont qu’à prendre leur mal en patience.

Ehkieeeeeee c’est qui encore ici ? c’est arrivé là bas ma coucouE ? Jusqu’à me souhaiter la mort parce que j’ai craqué hier ? C’est comme ça que toi et tes semblables souhaitez ma fin? Ehhh ahhhhh mama pourquoi comme ça ? J’ai volé ta lumière ?

Pardon c’est pas la folie d’être vulnérable et d’avoir des émotions instables pendant et après avoir eu un bébé . C’est humain et pas mal de femmes passent par là . Documente toi un peu au lieu de vite te réjouir 🤣 je ne suis pas folle et je ne vais certainement pas le devenir par la force de ta parole .

Ce qui est bien avec vous les détracteurs c’est que vous savez booster . Merci pour les épines 😉 elles m’ont rappelées la douceur et la beauté de ma peau.

Merci à tout ceux qui ont été compatissants et m’ont laissé des mots d’encouragement. Je vais garder mon authenticité et continuer de partager mes bons et mes mauvais moments avec vous.

Soyez rassurés : JE VAIS MIEUX CE MATIN 🙏

Quant à vous les détracteurs pour revenir à vous : tant que Dieu ne me retire pas le souffle de vie hein ? On va courir ici !!!

A vos marques …prêt…

Cheikh Coka