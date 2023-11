Tirs groupés sur Amadou Ba : Travail de sape ou de déstabilisation ? A qui profite la félonie ?

Depuis quelques temps on remarque avec ahurissement ou amusement, c’est selon, des responsables de premier plan de l’Alliance Pour la République (Apr) ajuster tranquillement puis tirer à l’arme lourde et à volonté sur Amadou Ba, candidat qu’ils se sont choisi pour briguer le fauteuil présidentiel lors des prochaines joutes présidentielles de 2024.

Ils l’ont bel et bien choisi puisque ce sont ces mêmes responsables qui avaient donné carte blanche au Président sortant Macky Sall de choisir un candidat pour la coalition de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakaar (Bby).

La dernière sortie en date de l’ambassadeur du Sénégal à l’Unesco, Souleymane Jules Diop et celle de l’ancien Dg de la Poste et ancien ministre de l’environnement Abdoulaye Bibi Baldé à travers une lettre ouverte en disent long et suscitent des inquiétudes.

Lorsque Baldé écrit « le Pm candidat Amadou Ba n’assure pas et ne rassure pas », est-ce une raison de penser que le mal est plus profond au point d’attaquer le choix de Macky Sall de manière virulente et inattendue ? Ou bien c’est juste pour faire monter les enchères que certains se comportent de la sorte pour dire tout haut ce que les autres disent tout bas ?

Pour certains observateurs, l’impression que cela donne est que ce ne sont pas des contestations isolées mais cela révèle plutôt d’une certaine profondeur de la plaie lorsque l’on sait que la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar avait laissé libre cour à son chef pour choisir le candidat idéal.

Dans tous les cas, le candidat Amadou Ba gagnerait beaucoup à tout faire pour mettre les atouts de son côté et se faire accepter. Il n’y a que cela qui pourrait renverser la tendance actuelle. Et pourtant, l’homme était dans la place dès les premières heures de l’Apr et a toujours bénéficié de la confiance de son patron même s’il faisait sa politique dans la discrétion.

L’on est en droit de se demander si cette indiscipline de parti ou plutôt la sournoiserie de certains responsables sont des actes isolés ou le reflet de grognes profondes ?

L’Apr est lentement mais sûrement en train de scier la branche sur laquelle elle et les partis membres de Bby sont assis car une élection présidentielle se gagne dans l’unité et la cohésion mais pas dans la division et la cacophonie.

Si la mouvance présidentielle a vraiment l’ambition de remporter les élections elle a tout intérêt à faire bloc autour du candidat choisi, de se serrer les coudes, de taire certaines rancœurs, de faire des compromissions et enfin s’asseoir autour d’une table, se regarder les yeux dans les yeux et se dire la vérité.

Au candidat choisi aussi de se départir du manteau protecteur du Président de la République et d’aller à la rencontre des Sénégalais.

Pour finir nous reproduisons, in extenso, les déclarations de deux responsables de l’Apr.

Abdoulaye Bibi Baldé : La désignation d’Amadou Bâ comme candidat de BBY a révélé la vraie posture et le vrai visage de l’homme, Premier ministre longtemps décrit comme un homme de paix et de consensus. De nos jours, nous ne le reconnaissons plus. Au fait, il sait jouer de son monde. En effet, depuis qu’il a été choisi, les structures du parti et de la coalition à la base ont fini d’être profondément divisées… ».

« Il (Amadou Bâ) entretient et encourage en parallèle un groupe qui crée une dualité qui sera fatale pour BBY dans le Fouladou. Pour toutes ces raisons, le candidat Amadou Bâ ne nous rassure pas dans sa démarche, dans son organisation, dans son discours, dans ses faits et gestes… ».

Souleymane Jules Diop, lui, va plus loin déclarant: « je le (Amadou Bâ) trouve amorphe, je trouve qu’il ne montre pas assez aux Sénégalais, à sa majorité, qu’il a les épaules, qu’il a l’étoffe. Il doit se bouger, il doit aller vers les gens, il doit parler aux gens, il doit rassurer la majorité ».

Sont-ce les signes annonciateurs d’une fin de règne ? Le temps nous le dira.

Papis Sambou