Audience à la Cour suprême: attention à la manipulation

C’est ce vendredi que la Cour suprême sénégalaise doit examiner un recours de l’Etat contestant l’annulation par un juge de Ziguinchor de la radiation des listes électorales de Ousmane Sonko.

Parce que cette radiation des listes l’empêche d’être candidat à la présidentielle du 25 février 2024, le leader de PASTEF a appelé hier soir ses soutiens à “la résistance” dans l’optique de cette audience dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024 :

“J’en appelle à tous les Sénégalais, à notre fibre patriotique et aux valeurs fondamentales de refus, à se préparer et à se tenir debout ce 17 novembre pour préserver notre démocratie”. Et il ajouté : “Nous devons nous lever pour une justice équitable, libre et indépendante, pour le droit de vivre dans un pays sans craindre d’être arrêté et emprisonné sans justification”.

Il faut souligner qu’il n’y a rien de capital en ce qui concerne l’audience d’aujourd’hui car ll s’agit seulement de dire si oui ou non la Direction Générale des Élections doit remettre les fiches de parrainage à Sonko. Cela n’a donc n’a rien à voir avec la validation de la candidature de Sonko, mais comme dans ce pays désormais il faut compter avec de grands manipulateurs qui font croire à une jeunesse désespérée que les décisions attendues sont celles de la validation définitive de la candidature de Sonko.

C’est dans cet ordre d’idées qu’ils demandent les populations à manifester et la conséquence malheureuse est que si c’est le cas beaucoup se retrouveront encore à la case prison et ils se mettrons à vociférer qu’il s’agit de prisonniers politiques.

Que chacun respecte la décision que la justice rendra au nom de la paix sociale et de la stabilité de notre cher pays.

Papis Sambou