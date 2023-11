Contribution : Un citoyen Sénégalais dégoûté par la presse en ligne et les hommes politiques (les maux du Sénégal)

Senepeople vous propose in extenso le post d’un internaute qui qui crie toutes sa rage sur la presse en ligne mais aussi les hommes politiques Sénégalais.

Sa contribution est une source de réflexion pour tout le monde. Il l’a intitulé : « les maux du Sénégal »

La presse en ligne est la principale cause de tous les maux du Sénégal. C’est à travers cette presse qu’on a commencé à insulter les marabouts, insulter le Président de la République, menacer de mort les citoyens et des lâches en profitent pour faire leur forfait sans conséquence.

Je soutiendrai tout candidat qui mettrait des gardes-fous sur cette presse en ligne. La pudeur qui autrefois était une vertu de notre peuple est reléguée aux calandres mésopotamiennes, le pays est devenu un « louma » (marché hebdomadaire – Ndlr) où les gens font ce qu’ils veulent, la justice a peur de taper fort et les politiciens profitent de la naïveté, de l’ignorance et le manque d’instruction des masses, pour les abuser d’avantage et vous pensez qu’un jour le Sénégal sera développé.

Le Sénégal restera toujours un pays pauvre et sous-développé tant qu’on ne changera pas de manière de penser et de faire. Le sous-développement et la misère sont dans notre sang. Alors arrêtez de vous leurrer en parlant de développement. Le développement commence d’abord par la tête et quand elle est pourrie, il n’y aura pas de développement.

Regardons les gens qui veulent nous diriger, citez un, parmi eux, qui est irréprochable, moralement, socialement et du point de vue éthique. Montrez-moi un qui s’est fait sur la sueur de son front, un qui a inventé une seule chose qui bénéficie le peuple sénégalais, montrez-moi un qui peut jurer sur le Coran ou la Bible qu’il n’a jamais mangé du pain obtenu de façon illicite.

Montrez-moi un parmi eux un qui n’a pas profité de sa position administrative pour s’enrichir sur le dos du peuple.

Alors si vous trouvez cette personne, vous avez trouvé la personne qui peut sortir le Sénégal de la pauvreté.

Un pays ne se développe ni par des voleurs, ni par des violents ou violeurs, ni par des détourneurs, ni par des calomniateurs ni par des fainéants. Le développement d’un pays passe par la droiture, la croyance, la franchise, l’honnêteté, la retenue, le respect des institutions et de l’état de droit .

Texte à méditer.