Cour suprême : Ousmane Sonko gagne une bataille mais…

L’avocat général a demandé le rejet du pourvoi en cassation de l’agent judiciaire de l’Etat.

Ousmane Diagne a, dans son requisitoire, demandé au juge de rejeter la requête qui voudrait l’annulation de la décision du tribunal d’instance de Ziguinchor.

Pour rappel, le juge Sabassy Faye avait demandé la réinscription de Ousmane Sonko sur les listes électorales.

Mais attention c’est au juge de décider Même si sonko est réintégré dans les listes électorales et qu’il reçoit ses fiches de parrainage, cela ne veut aucunement dire que sa candidature est validée. Seule la décision du juge est déterminante en l’espèce et seul le conseil constitutionnel peut valider une candidature et au vu des condamnations qui pèse sur Sonko, il a peu de chances de franchir l’étape du conseil constitutionnel.

Wait and see !

Papis Sambou