Puff Daddy et Cassie, qui l’accusait de viol trouvent un accord

La mégastar américaine du hip-hop Sean Combs alias Puff Daddy et son ex-compagne Casandra Ventura, alias Cassie, sont parvenus à un accord “à l’amiable” au lendemain d’une plainte au civil contre lui pour viol et violences, ont confirmé les deux parties, via l’avocat de la plaignante.

“Hier soir, Mme Ventura et M. Combs ont trouvé une solution qui les satisfait tous les deux après qu’elle eut porté plainte contre lui devant la justice américaine à New York”, a écrit dans un courriel transmis à l’AFP Douglas Wigdor, qui représente la chanteuse de R&B, danseuse et mannequin.

Dans des déclarations transmises par l’avocat New-yorkais, Mme Ventura indique avoir “décidé de régler cette affaire à l’amiable suivant des conditions qui me laissent un certain contrôle”, sans plus de détails juridiques et financiers.

De son côté, Sean Combs, Puff Daddy ou Diddy sur scène, a également communiqué, via Me Wigdor, d’un “règlement à l’amiable” et “souhaité tout ce qu’il y a de mieux à Cassie et à sa famille. Avec amour”.