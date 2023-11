Cauet dans de sales draps ? Il est visé par une plainte pour deux viols

Sébastien Cauet est visé par une plainte pour deux viols, dont un sur mineur de plus de 15 ans, selon le journal L’Obs. Les accusations, qui proviennent d’une femme aujourd’hui âgée de 25 ans, dénoncent des faits remontant à 2014 et 2022.

Sébastien Cauet est dans le viseur des réseaux sociaux depuis mi-octobre déjà. L’animateur de NRJ est ciblé par des accusations d’envois de messages à caractère sexuel à une mineure. L’Obs révèle que le présentateur est visé par une plainte pour deux viols, dont un sur mineur de plus de 15 ans. La victime présumée, aujourd’hui âgée de 25 ans, avait 16 ans lors de la première agression, en 2014, à Genève et la deuxième aurait eu lieu en 2022.

Lors de ses deux auditions, la jeune femme a expliqué que Cauet l’aurait fait venir dans sa chambre, prétextant vouloir écouter une maquette préparée par l’adolescente. “Il s’est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l’a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe”, avant de demander une fellation. “Il m’a dit ensuite que je devais le faire si je voulais réussir (…) dans ce monde-là, ça marchait comme ça.” La victime dit s’être sentie dans l’impasse. “Je me suis baissée et j’ai fait une fellation qui a duré quelques secondes”, avant d’être “sauvée” par les appels téléphoniques répétés de sa belle-sœur.

Elle aussi dénoncé un second viol, qui lui a eu lieu dans un parking dans lequel l’animateur l’aurait à nouveau forcée à lui faire une fellation. Des faits qui ont eu lieu après “une pression sexuelle récurrente, attestée par les échanges de messages qu’elle a gardés”.

Les publications sur les réseaux sociaux ont encouragé la jeune femme à porter plainte. “Je ne supportais plus de voir Cauet poster ses photos de vacances (…), vivre sa vie, alors qu’il avait arrêté la mienne”.