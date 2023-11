Kendall Jenner : Elle se dénude pour Calvin Klein

La carrière de mannequin de Kendall Jenner s’est accélérée ces derniers temps. À 28 ans, la sœur de Kim Kardashian a récemment posé pour la maison Jacquemus. Aujourd’hui, elle brille à nouveau dans la dernière campagne de Calvin Klein. Lors du shooting, elle n’a pas hésité à se dénuder.

Depuis 2015, Kendall Jenner est l’égérie de la marque de sous-vêtements. Elle ne cache pas être une grande fan de Calvin Klein : “J’adore que la nouvelle campagne Calvin Klein soit axée sur la confiance et la sensualité, et je pense que les photos reflètent exactement cela”, a-t-elle révélé.

“Pour moi, la confiance va de pair avec le fait de se sentir bien et de croire en soi.” Dans une interview accordée à Harper’s Bazaar, elle a aussi expliqué que la sensualité était pour elle “une question d’harmonie avec les sens et de création d’œuvres d’art et d’images agréables à regarder”.

Sacrée Kendall !