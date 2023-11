Macky à Pierre Goudiaby Atépa et Cie : « Je ne réponds pas aux escrocs », que faut-il retenir de la réplique cash du Président ?

Ayant envoyé une lettre au Président de la République pour réclamer la libération de l’opposant Ousmane Sonko, le Collectif des cadres casamançais (Ccc) en a pris pour son grade. En effet, ses membres ont été rabroué par Macky qui affirme tout de go qu’il ne répondra pas à des « escrocs » ! Le mot est lâché.

Pour certains de ses détracteurs le Président est « incapable de se hisser au niveau des hautes fonctions qu’il est censé incarner », d’autres comme Birahim Seck du Forum civil tempère en affirmant qu’il a parlé « sous le coup de l’émotion ».

D’autres observateurs s’en prennent à Atépa et sa clique ils croient savoir que Pierre Goudiaby « n’est pas un escroc mais qu’il a gagné des milliards avec les trois premiers régimes du Sénégal (Senghor, Wade et Diouf) et va continuer à le faire si Ousmane Sonko devient Président », ils poursuivent « c’est ce type d’individus qui constituent le système et qui doivent être écartés de la scène politique sénégalaise. »

Si le Président Macky Sall a réagi de la sorte c’est qu’il croit fermement que cette lettre n’est pas issue d’un conclave des Cadres casamançais mais bien de la seule volonté de monsieur Goudiaby qui a toujours voulu utiliser ce cadre pour exister. D’ailleurs quel mandat ont-ils pour parler au nom des Casamançais ?

Mais tout de même, un Président ne doit pas s’emporter si vite, tout le monde connait Atépa, le Président Macky Sall aurait pu lui répondre avec courtoisie en avançant les raisons pour lesquels il ne peut s’immiscer dans ce dossier, c’est cela l’élégance démocratique.

