Malika Benjelloun de la Star Ac’ : voici sa réponse à ceux qui la comparent à Yanis Marshall

C’est l’un des grands changements de la nouvelle saison de la Star Academy. Yanis Marshall, l’emblématique professeur de danse, a été remplacé par Malika Benjelloun. Mais comment vit-elle les comparaisons inévitables avec ses prédécesseurs? La Montoise s’est confiée au sujet de ce “challenge” dans une interview accordée à Télé 7 Jours.

Malika Benjelloun et Cécile Chaduteau sont les deux nouvelles recrues de la saison 11 de la Star Academy. La première a remplacé le célèbre Yanis Marshall pour donner le cours de danse, tandis que la seconde a pris la place de Laure Balon au cours d’expression scénique.

Arriver après les charismatiques Yanis Marshall et Kamel Ouali, un défi de taille pour la Belge? Interrogée ce lundi par Télé 7 Jours, Malika Benjelloun confie ne pas avoir peur des comparaisons, estimant que “chaque prof à sa signature”. Elle explique être “venue avec l’envie d’accomplir du bon travail.” Et d’ajouter: “Mais j’avoue que c’est un sacré challenge et un honneur d’arriver après ces deux monstres de la danse, d’autant plus que je suis la première femme à ce poste depuis la création de l’émission”.

Comme elle l’avait déjà révélé sur Sud Radio au lancement de la Star Academy au début du mois, Malika Benjelloun dévoile que Yanis Marshall l’a contactée lorsque son nom a été annoncé. “Il a été très classe et m’a envoyé un gentil message pour me féliciter et me donner sa bénédiction”. Aucun malaise ni aucune compétition donc entre les deux artistes!