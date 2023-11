Matthew Perry : La tenue de Chandler Bing qu’il portait dans la première saison de “Friends” est en vente

Dans un épisode de la première saison de “Friends”, Matthew Perry portait un pull bleu foncé et un jean. La tenue de Chandler Bing, le personnage de Matthew Perry, est en vente au prix de 8.400 dollars, soit environ 7.700 euros, sur eBay.

“Il s’agit du véritable ensemble porté par Matthew Perry, lorsqu’il incarnait Chandler dans ‘Friends’”, peut-on lire sur la plateforme de vente eBay. Chandler Bing portait cette tenue dans l’épisode “The One With the Candy Hearts” de la première saison de la série à succès. Dans cet épisode, il tentait de rompre avec sa petite amie Janice, avec laquelle il entretenait une relation sans lendemain.

Elle est également accompagnée d’un croquis encadré. “Le maillot bleu foncé est une pièce unique fabriquée sur mesure pour Matthew Perry (pas d’étiquette ni de taille à l’intérieur) pour cet épisode particulier. Le croquis en est la preuve, il signifie qu’il s’agit d’une création originale du costumier de ‘Friends’”, écrit le vendeur.

Matthew Perry a acquis une renommée internationale en incarnant Chandler Bing dans la célèbre sitcom “Friends”, qui a duré de 1994 à 2004. À 54 ans, l’acteur a été retrouvé mort dans son jacuzzi à Los Angeles le 28 octobre dernier.