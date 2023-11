OH CAMPUS : La nouvelle série événement

“OH CAMPUS” est une série qui se déroule sur un campus universitaire. Elle suit les histoires entrelacées d’un groupe d’étudiants, mettant en lumière les défis, les amitiés, les amours et les épreuves auxquels ils font face pendant leurs années universitaires. La série explore les thèmes de la croissance personnelle, des relations interpersonnelles et des aspirations individuelles, tout en offrant un regard captivant sur la vie sur le campus.Retrouvez OH CAMPUS sur Youtube/Senepeople à partir du 1 décembre.