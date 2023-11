Sabrina Ouazani et Franck Gastambide : sont-ils encore en couple ?

“Déçue et trahie”. Sabrina Ouazani et Franck Gastambide sont en couple depuis plus de cinq ans. Mais cette déclaration de l’actrice dans une interview pour France.tv laisse penser que leur idylle a récemment pris fin.

Au cours d’une interview accordée à France.tv, à l’occasion de l’émission “Nos Terres Inconnues”, Sabrina Ouazani a évoqué une récente “rupture douloureuse”. De quoi alimenter la rumeur concernant une éventuelle séparation avec Franck Gastambide.

C’est cette petite phrase de l’actrice qui a semé le doute. Dans cet entretien, elle raconte avec humour que Raphaël de Casabianca a été son “doudou” tout au long de l’aventure, alors qu’elle sortait “d’une rupture amoureuse qui avait été très douloureuse” au moment du tournage. “C’est arrivé à un moment dans ma vie où j’étais malheureuse, où j’avais été beaucoup déçue et trahie”, a ajouté la réalisatrice française.

Fait-elle référence à son histoire avec Franck Gastambide ? Tout laisse penser que oui. L’idylle entre les deux comédiens a commencé en 2016, après leur rencontre sur le tournage du film “Pattaya”. Ils avaient alors officialisé leur couple en 2018 lors de la sortie du film “Taxi 5″ dans lequel ils jouaient tous les deux.

Heureusement, Sabrina Ouazani semble avoir repris du poil de la bête après cette période difficile. Elle déclare également avoir pu, grâce à ce voyage en Guyane, “reprendre confiance en l’humain”.

Ah la vie de star, pas si évident que ça !