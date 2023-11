“Frenchie Shore” : “Une émission à la limite de la pornographie”

Sexe, alcool et clashs. Après Jersey Shore aux États-Unis et Geordie Shore en Angleterre, MTV et Paramount+ reprennent les codes de la téléréalité ultra-trash des années 2000, version française. Diffusé depuis le 11 novembre dernier, le programme inquiète. La ministre de la Culture française alerte sur le fait que des jeunes puissent visionner les images de cette “émission à la limite de la pornographie”, surtout via les réseaux sociaux.

“Frenchie Shore” fait jaser dans certains milieux. La téléréalité n’a rien d’innovant puisqu’elle reprend un concept vu et revu dans les années 2010 sur la chaîne MTV. Très inspiré de l’émission américaine “Bienvenue à Jersey Shore”, le programme réunit dix candidats dans une villa avec piscine au Cap d’Agde. L’objectif ? Proposer la téléréalité “la plus trash jamais produite” notamment grâce à ses séquences à caractère explicite.

Et c’est justement ce qui inquiète la ministre de la Culture française, Rima Abdul-Malak. Dans une interview accordée au quotidien “Le Parisien”, elle fait part de son malaise concernant l’émission qu’elle estime “à la limite de la pornographie”. “Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans. Mais n’importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux comme ça m’est arrivé”, regrette-t-elle. Rien que sur la plateforme TikTok, le hashtag #frenchieshore et les interviews des participants totalisent plus de 100 millions de vues.Madame le ministre espère que l’Arcom, autorité en charge de la régulation des médias, prendra des mesures pour en limiter l’accès aux mineurs. “On n’est pas dans le registre de la fiction, d’un film ou d’une série, avec le recul que ça implique. Pour des adolescents qui vont se dire, c’est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique.” Avance Rima Abdul-Malak.

Mais l’Arcom peut-il réellement agir? Contacté par nos confrères du Figaro, l’ex-CSA dit ne pas en mesure de se saisir. “L’éditeur de MTV est établi en République tchèque et celui de Paramount +, à Berlin. C’est le régulateur du pays d’implantation qui est compétent pour agir.”

Initialement déconseillée aux moins de 12 ans, la restriction d’âge pour “Frenchie Shore” a été relevée à 16 ans. La téléréalité se contente pour l’heure d’afficher au début du programme un message avertissant qu’il “contient un langage, des scènes et des références sexuelles qui peuvent choquer les jeunes téléspectateurs.”