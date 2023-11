Israël Vs Palestine (Hamas) : Cessez-le-feu et libération d’otages – voici l’essentiel des accords

Après 45 jours de guerre, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur la libération d’otages et une trêve dans la bande de Gaza, marquant ainsi l’avancée diplomatique la plus importante du conflit. L’accord a été finalisé tôt ce mercredi 22 novembre 2023 après des semaines de négociations compliquées menées par le Qatar, avec la participation des États-Unis et de l’Égypte. Qu’est-ce qui a été conclu exactement ?

L’accord prévoit la libération d’au moins 50 femmes et enfants retenus en otage à Gaza depuis le 7 octobre en échange d’un cessez-le-feu de quatre jours, la libération de 150 femmes et enfants palestiniens emprisonnés en Israël, et l’acheminement de nourriture, d’aide médicale et de carburant vers l’enclave palestinienne.

Les premières libérations devraient avoir lieu ce jeudi. Les otages israéliens seront libérés par groupe de 10 à 12 personnes. Les prisonniers palestiniens seront libérés selon un calendrier similaire dès que les premiers Israéliens seront rentrés chez eux. Un plan visant à prolonger la pause dans les combats a été discuté, à condition que dix autres otages israéliens soient libérés en échange de chaque jour de cessez-le-feu.

Cet accord marque une première pause dans une guerre qui dure depuis plus de six semaines. Environ 240 personnes ont été enlevées lors de l’attaque sanglante lancée par le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, contre Israël le 7 octobre. Environ 1.200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées, selon les autorités israéliennes, dans cette attaque.

Plus de 14.000 Palestiniens ont été tuées dans les bombardements israéliens à Gaza, dont 5.800 enfants, selon les chiffres du gouvernement du Hamas à Gaza.

Le gouvernement israélien a subi d’intenses pressions au niveau national pour faire avancer la question du retour des otages. Les familles des personnes enlevées par le Hamas lors de son attaque sanglante ont organisé une campagne très médiatisée pour réclamer leur retour et ont encore rencontré les membres du cabinet de guerre israélien lundi soir.

La pression internationale s’est également accrue face à la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Les bombardements de l’armée israélienne, suivis de l’invasion terrestre, ont provoqué une véritable crise civile. La nourriture, l’eau, le carburant et les médicaments manquent cruellement, 1,7 million de personnes sur 2,3 millions ont été déplacées et seuls dix des 36 hôpitaux de l’enclave sont encore en état de fonctionnement.

Cependant, ce cessez-le-feu ne signifie pas la fin des combats. Les responsables israéliens ont déjà prévenu qu’ils reprendraient leur campagne militaire une fois la trêve terminée et qu’ils se concentreraient sur le sud de Gaza, où les dirigeants du Hamas sont soupçonnés de se cacher dans des tunnels. “Il ne sera pas possible de parvenir à un résultat militaire global sans s’attaquer au sud”, a déclaré un responsable israélien la semaine dernière.

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, s’est montré inflexible, déclarant à son gouvernement, avant le vote final qui a autorisé l’accord sur les otages: “Je veux être clair. Nous sommes en guerre. Et nous continuerons la guerre.”

Les objectifs d’Israël sont entre autres l’élimination du Hamas et le retour de tous les otages. En plus, il ne devrait plus y avoir de menace envers Israël depuis Gaza.