Kate Middleton : son jeu de jambes retourne l’Angleterre, une star de cinéma !

Kate Middleton est une véritable référence en termes de style et d’élégance. À 41 ans, elle incarne plus que jamais la classe et la modernité au sein de la famille royale britannique. Dernière preuve en date : son apparition remarquée le 21 novembre 2023 lors d’une rencontre avec le couple présidentiel sud-coréen à Londres. Vêtue d’une sublime robe rouge, la princesse de Galles a dévoilé ses longues jambes à la manière d’une star de cinéma. Les internautes sont tombés sous le charme.

“Une beauté incomparable”, “On dirait une star de cinéma”, “Un vrai spectacle”, “Elle est tellement gracieuse. Elle est magnifique dans tout ce qu’elle porte”, “Née pour être Reine”. Voici quelques-unes des réactions que l’on peut lire sur les réseaux sociaux suite à la dernière apparition publique de Kate Middleton à Londres. À l’occasion d’une rencontre avec le couple présidentiel sud-coréen, la princesse de Galles est apparue dans un total look rouge avec un incroyable chapeau signé Jane Taylor. Sa robe et sa cape de la même couleur sont des créations de la maison Catherine Walker.

Mais un détail en particulier a fait beaucoup parler sur la toile : le jeu de jambes que la princesse nous a offert à sa sortie de la voiture. Alors qu’elle posait le pied au sol pour sortir du véhicule, la fente de sa robe s’est entrouverte, dévoilant ses jambes galbées aux nombreux photographes présents sur place. Si de nombreux internautes ont complimenté la femme du prince William, d’autres n’ont pas hésité à rappeler qu’il s’agit clairement d’un manquement au protocole royal. Nul doute que ce jeu de jambes était involontaire de la part de Kate Middleton. Mais ce petit écart n’a pas empêché la princesse de profiter du reste de la rencontre avec le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et sa compagne.