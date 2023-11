Le prince Harry en a assez des rumeurs sur son mariage : “Ça devient humiliant”:

Non, le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas sur le point de divorcer. Alors que la presse mondiale continue de relayer des informations sur “les tensions” dans leur mariage, le fils cadet du roi Charles III et son épouse tiennent à mettre les choses au clair. “Ça devient humiliant pour eux. Le divorce n’est clairement pas une option” selon le média « Mirror ».

Les rumeurs sur le mariage du prince Harry avec Meghan Markle vont bon train ces derniers mois. Graydon Carter, ancien rédacteur en chef de Vanity Fair, a notamment donné son avis sur l’avenir du couple. Pour lui, leur union se comptera en “années et non pas en décennies”. Le journaliste canadien est persuadé que Meghan Markle utilise son mari comme “un tremplin vers la richesse et le succès”. Certains médias affirment également que leur dernier voyage aux Caraïbes avait pour unique but de rallumer la flamme entre eux. Des bruits de couloir qui ont fini par faire réagir le prince Harry et sa célèbre femme.

Le prince Harry, frère du prince William n’en peut plus d’entendre ces rumeurs sur son mariage. Toutes ces histoires l’atteignent personnellement, raconte un proche au Mirror. Le prince Harry est d’autant plus contrarié que ces affirmations viennent de Graydon Carter, un journaliste “extrêmement respecté dans les cercles sociaux”. “Lorsque Graydon Carter parle de ce genre de choses, des personnes importantes et très haut placées l’écoutent. Cela pourrait impacter la manière dont ces personnes perçoivent la relation entre Harry et Meghan et donc, leur carrière à long terme.”

“Leurs ennemis au sein de la famille royale britannique vont rire de toutes ces rumeurs”. “C’est humiliant pour eux et le divorce n’est absolument pas une option. Ils ont des enfants et s’aiment vraiment”.

Le prince Harry est “révolté” lorsqu’il entend quelqu’un dire que sa femme l’utilise pour relancer sa carrière ou pour renflouer son compte en banque. Bref, les Sussex sont heureux ensemble et ils comptent bien le rappeler au monde entier aussi souvent que nécessaire.

A bon entendeur….