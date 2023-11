Mariah Carey: Son addiction très coûteuse lui fait dépenser parfois un million de dollars par mois

L’argent ne fait pas le bonheur, mais il permet certainement d’assouvir certaines addictions. Pour la reine de Noël « la reine de Noël », Mariah Carey c’est le shopping. Selon un proche, la chanteuse ne peut pas s’empêcher de passer des commandes en ligne, à tel point que les colis non ouverts s’accumulent dans sa demeure. Elle dépenserait jusqu’à un million d’euros par mois dans le shopping.

À 54 ans, est l’une des chanteuses les plus célèbres de sa génération. Avec une fortune estimée à 340 millions de dollars, la reine de Noël peut compter sur son tube “All I Want For Christmas Is You” pour lui rapporter de nouveaux millions chaque année. Une petite fortune qui lui permet d’assouvir ses envies incontrôlables de shopping, comme le rapporte le magazine américain « The National Enquirer ».

Pendant des années, la chanteuse a fait attention à son argent, consciente que le succès pouvait s’arrêter à tout moment. Mais aujourd’hui, Mariah Carey profite de la popularité planétaire de sa célèbre chanson de Noël. “Elle a toujours été extravagante, bien sûr, mais il y avait des limites. Aujourd’hui, ces limites se sont considérablement estompées. On dirait qu’elle ne vit que pour dépenser de l’argent. Aucun prix n’est trop élevé. Plus c’est cher et exotique, plus elle aime ça”.

Carey aime dépenser son argent dans des articles de marques de luxe et dans le champagne. Si elle fait de nombreux cadeaux à ses proches, elle garde la plupart des achats pour elle. “Mariah aime gâter tous les membres de sa famille à Noël et commande des cadeaux tout au long de l’année. Elle a plusieurs pièces remplies de cadeaux et est incroyablement généreuse, surtout pour elle-même”, poursuit la source. Les colis sont si nombreux que la diva n’arrive pas à suivre son propre rythme. “Il y a tellement de paquets qui arrivent qu’elle n’a même pas le temps d’en ouvrir la moitié. C’est dégoûtant ! C’est vraiment trop et c’est du gâchis. C’est comme une addiction.”

Êtes-vous du même avis ?