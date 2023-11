Hailey Bieber exprime sa crainte d’avoir des enfants avec Justin Bieber

Dans une récente interview, Hailey Bieber a ouvert son cœur et a partagé ses inquiétudes quant à la possibilité d’avoir des enfants avec son mari, Justin Bieber. La jeune mannequin a révélé qu’elle ressentait une profonde appréhension en raison de la haine en ligne à laquelle elle est confrontée quotidiennement.

Hailey, qui est connue pour son soutien indéfectible à Justin et à ses amis, a confié : “Je pleure littéralement tout le temps à ce sujet. Je veux tellement des enfants, mais j’ai peur. Il suffit que les gens disent des choses sur mon mari ou mes amis… Je ne peux pas imaginer devoir affronter des gens qui disent des choses sur mon enfant !”

La mannequin de renommée mondiale a fait référence à l’intensité de la cyberhaine qui sévit sur les réseaux sociaux et à sa propre expérience de la vindicte en ligne. En étant constamment exposée aux commentaires négatifs, Hailey redoute que cette réalité ne s’étende à sa famille future, affectant potentiellement la vie de ses enfants.

La pression exercée sur les célébrités et leur entourage par les réseaux sociaux est un sujet préoccupant, et Hailey Bieber n’est pas la seule à en être affectée. De nombreuses personnalités ont exprimé leur détresse face à la violence verbale et aux attaques anonymes sur Internet. Ces comportements toxiques peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et le bien-être des victimes.

Hailey Bieber a également souligné l’importance de protéger sa propre santé mentale dans ce contexte difficile. Elle a déclaré qu’elle et Justin prenaient des mesures pour se soutenir mutuellement et se préserver des commentaires haineux.

En partageant ces préoccupations sincères, Hailey Bieber espère sensibiliser le public aux conséquences de la cyberhaine et encourager une réflexion plus profonde sur les réseaux sociaux et la manière dont nous interagissons en ligne.

Il est primordial de promouvoir une culture en ligne plus bienveillante, où les individus peuvent s’exprimer librement sans craindre l’hostilité et où chacun est respecté, qu’il soit une personnalité publique ou non.

La peur de Hailey Bieber quant à avoir des enfants avec Justin Bieber met en lumière un problème plus large et appelle à une prise de conscience collective sur la manière dont nous traitons les autres sur Internet. Espérons que ses mots puissent encourager un changement positif et une réduction de la haine en ligne, créant ainsi un environnement plus sain et plus respectueux pour tous.

Cheikh Coka